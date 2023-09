Xbox Game Pass a 30 milioni di abbonati? No, sono di meno, precisa Microsoft

Nelle scorse ore s'è diffusa la notizia secondo la quale Xbox Game Pass avrebbe raggiunto quota 30 milioni di abbonati. L'informazione è stata estrapolata dal profilo LinkedIn di Craig McNary, Senior Director of Global Brand and Integrated Marketing di Microsoft, ma a quanto pare è inaccurata. A precisarlo è stata la stessa casa di Redmond.

Con un comunicato ufficiale inviato alla redazione di Windows Central, tra le prime a riportare la notizia originale, Microsoft ha precisato che ufficialmente Xbox Game Pass ha superato solo il traguardo dei 25 milioni di abbonati, e che dunque quello dei 30 milioni non è ancora stato agguantato. Contestualmente, ha fatto rimuovere il dato dal profilo di McNary, per evitare ulteriori fraintendimenti.

Era il mese di gennaio 2022 quando Microsoft ha annunciato per la prima volta il raggiungimento dei 20 milioni di abbonati per Game Pass. Alla luce della correzione odierna possiamo dunque affermare che da allora il servizio all-you-can-eat non ha ancora raggiunto la milestone successiva. In mancanza di dati più precisi, non possiamo in ogni caso sapere a che punto si trova attualmente: potrebbe tanto trovarsi ancora a quota 25 milioni quanto essere arrivato a 29 milioni, ad esempio.

29 milioni di abbonati, tra l'altro, è il dato comunicato a novembre 2022 da Sony durante i colloqui con la Competition & Markets Authority (CMA), l'autorità garante dell'antitrust nel Regno Unito. Anche questo numero, in ogni caso, non può essere considerato ufficiale.

Di certo e incontestabile c'è invece il programma dei giochi in destinati ad essere pubblicati nel servizio nelle prossime settimane. Il 19 settembre arriva in Game Pass Lies of P, mentre Party Animals, Payday 3 e Cocoon approdano rispettivamente il 20, il 21 e il 29 settembre. Tutti al day one, chiaramente.