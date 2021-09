Xbox Game Pass ha 30 milioni di abbonati? Lo suggerisce il CEO di Take-Two

Nel corso di un incontro tenutosi in occasione dell'evento TheGrill 2021, Phil Spencer, al capo della divisione Xbox di Microsoft, e Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, hanno discusso dell'incredibile ascesa di Xbox Game Pass e della rivoluzione che il servizio ha introdotto nell'industria videoludica.

Sappiamo per certo che Xbox Game Pass ha raggiunto quota 18 milioni di abbonati lo scorso gennaio, quando Microsoft ha diffuso gli ultimi dati ufficiali riguardanti il suo acclamato servizio di gaming on demand. Un report di Windows Central ha in seguito affermato che ad aprile è stata oltrepassata la soglia dei 23 milioni di abbonati, ed un ulteriore aggiornamento potrebbe essere giunto dalle dichiarazioni di Zelnick durante l'incontro di cui sopra.

Il CEO di Take-Two si è detto praticamente certo che Xbox Game Pass abbia raggiunto circa 30 milioni di abbonati in tutto il mondo. Seppur tradito da un sorriso a 32 denti, Spencer è stato rapido ad intervenire specificando che gli ultimi dati ufficiali sono sempre quelli risalenti a gennaio. Zelnick ha cercato quindi di togliersi dall'imbarazzo aggiungendo semplicemente: "Sicuramente sono più di 18 milioni". Staremo a vedere se il colosso di Redmond diffonderà in futuro i dettagli ufficiali riguardo alla crescita di Xbox Game Pass, e se confermeranno le parole di Zelnick.

Microsoft e Take-Two potrebbero del resto essere entrate in stretto contatto per via dell'introduzione di GTA V e Red Dead Online nel catalogo del servizio. Recentemente si è discusso anche di una possibile acquisizione di Microsoft nei confronti della compagnia di GTA, tuttavia i rumor non hanno trovato alcun riscontro ufficiale per il momento.