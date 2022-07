Xbox Game Pass: sono 4 i giochi già annunciati per agosto 2022

Il luglio di Xbox Game Pass ha ancora molto da dire: prima della fine del mese arriverà solamente un altro gioco, Inside, fissato per il 29 luglio, dopodiché toccherà alle novità di agosto.

Microsoft non ha ancora proferito parola - l'annuncio delle prossime novità per Game Pass avverrà presumibilmente il 2 agosto - tuttavia grazie alle comunicazioni dei singoli sviluppatori possiamo già fornirvi una lista preliminare con i giochi già confermati per il prossimo mese.

Xbox e PC Game Pass | I giochi già confermati per agosto 2022

Turbo Golf Racing (Console e PC) - 4 agosto

Two Point Campus (Console e PC) - 9 agosto

Midnight Fight Express (Console e PC) - 23 agosto

Immortality (Console e PC) - 30 agosto

Tutti e quattro i titoli sopra indicati arriveranno in PC e Xbox Game Pass immediatamente al day-one. Turbo Golf Racing è una sorta di Rocket League a tema golf, mentre Two Point Campus segue l'esempio di Two Point Hospital offrendo la possibilità di gestire un campus universitario. Midnight Fight Express è un picchiaduro con visuale isometrica ambientato in un sottobosco criminale, invece Immortality è una nuova avventura interattiva di Sam Barlow (lo stesso di Her Story e Telling Lies) incentrata su un'attrice tormentata. Quest'ultimo doveva uscire il 26 luglio, ma lo studio di sviluppo ha preferito rinviarlo al 30 agosto.