Game Pass, 4 nuovi giochi annunciati all'Xbox Partner Preview: uno esce già a novembre

L'Xbox Partner Preview andato in onda oggi 25 ottobre 2023 ha anche contribuito ad allungare la lista dei videogiochi in arrivo in Game Pass nei prossimi mesi. Se siete abbonati al servizio di Microsoft vi consigliamo di tirare fuori il calendario e prendere nota.

Il primo è Spirittea, un life simulator con elementi GDR che gli sviluppatori di Cheesemaster Games descrivono come un mix tra La Città Incantata e Stardew Valley. Il debutto in Game Pass nelle versioni per PC, Xbox One e Xbox Series X|S è fissato per il 13 novembre 2023 (lo stesso giorno arriva anche su Nintendo Switch e Steam). Si prosegue poi con Manor Lords, city builder strategico ambientato nel Medioevo destinato ad arrivare su PC Game Pass in Game Preview il 26 aprile 2024, e in un secondo momento anche su Game Pass per console.

Gli altri due giochi sono sprovvisti di una data di lancio precisa, essendo fissati, almeno per il momento, in un generico 2024. Si tratta di: Still Wakes the Deep, un gioco horror narrativo sviluppato da The Chinese Room (gli stessi di Dear Esther e Amnesia: A Machine for Pigs) e ambientato al largo delle coste della Scozia; Dungeons of Hinterberg, un action RPG per giocatore singolo realizzato in cel shading e ambientato sulle Alpi Austriache.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi annunciati all'Xbox Partner Preview

Ricapitolando, ecco tutti i nuovi giochi per Xbox Game Pass annunciati all'Xbox Partner Preview del 25 ottobre 2023:

Spirittea - 13 novembre 2023 su Console e PC

Manor Lords - 26 aprile 2024 su PC (Game Preview), successivamente su Xbox

Still Wakes the Deep - 2024 su Xbox Series X|S e PC

Dungeons of Hinterberg - 2024 su Xbox Series X|S e PC

Su quale di questi quattro giochi avete già puntato i vostri occhi? Se cercate qualcosa di più vicino nel tempo, ricordiamo che ieri 24 ottobre è arrivato su Game Pass Cities Skylines 2 , mentre nei prossimi giorni sono attesi anche Dead Space Remake, Mineko's Night Market, Frog Detective The Entire Mystery e Jusant.