Xbox Game Pass: sono già 4 i giochi confermati per febbraio

Stiamo ancora aspettando un gioco della line-up di gennaio, mentre Microsoft non ha ancora pubblicato il post ufficiale con le novità di febbraio, eppure già conosciamo una nutrita lista di giochi destinati ad arrivare in Xbox Game Pass il mese prossimo.

Sono ben quattro i titoli già confermati per il mese di febbraio, tutti al loro debutto assoluto sulle piattaforme di casa Microsoft. Dreamscaper è un action roguelike con visuale isometrica già disponibile su PC e Nintendo Switch dall'anno scorso, pronto ad affacciarsi per la prima volta sulle console Xbox. Besiege è un building game medievale basato sulla fisica, lanciato su PC nel febbraio del 2020 e destinato a diventare un'esclusiva console Xbox in versione Game Preview. Edge of Eternity, gioco di ruolo ispirato a Final Fantasy, si affaccerà su console per la prima volta il 10 febbraio, mentre una settimana più tardi toccherà ad una novità di gran peso, ossia Total War: Warhammer III, la "cataclismica conclusione" della trilogia di strategici curati da Creative Assembly.

Xbox Game Pass | Giochi in arrivo a febbraio 2022 già noti

Dreamscaper - 3 febbraio

Besiege - 10 febbraio

Edge of Eternity - 10 febbraio

Total War: Warhammer III - 17 febbraio

Possiamo senz'altro aspettarci altri giochi in aggiunta a questi già elencati, ma come inizio non c'è affatto male. L'annuncio dei nuovi giochi di febbraio per Xbox Game Pass avverrà la prossima settimana, intanto vi ricordiamo che domani 27 gennaio verrà lanciato Taiko No Tatsujin Drum Master.