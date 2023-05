Xbox Game Pass: sono 4 i giochi già confermati per giugno

L'ondata dei giochi di maggio per Game Pass non si è ancora esaurita, ma giugno è ormai alle porte e con esso anche un nuovo aggiornamento del catalogo del servizio in abbonamento. Quali titoli possiamo aspettarci dal primo mese estivo dell'anno?

L'annuncio dei giochi di giugno per Game Pass non è ancora avvenuto, in compenso possiamo già fornirvi una lista parziale stilata sulla base degli annunci effettuati dai singoli sviluppatori nelle settimane scorse.

Game Pass | Lista parziale dei giochi di giugno

Car Mechanic Simulator 2021 dal 1° giugno su PC

Slayers X: Terminal Afterlmath: Vengeance Of The Slayer dal 1° giugno su Console e PC (Day one)

Amnesia: The Bunker dal 6 giugno su Console e PC (Day one)

Dordogne dal 13 giugno su Console (Day one)

Come intuibile dal nome, Car Mechanic Simulator 2021 è una simulazione che vi mette nei panni di un riparatore di autovetture, mentre Slayers X: Terminal Afterlmath: Vengeance Of The Slayer è un nuovo sparatutto in prima persona in stile retrò ispirato ai vecchi DOOM. Probabilmente il più atteso in assoluto, Amnesia: The Bunker è il nuovo capitolo della serie horror in prima persona di Frictional Games. Stavolta l'avventura si svolge in un claustrofobico bunker della Prima Guerra Mondiale, dove un uomo - il soldato francese Henri Clément - è chiamato a sopravvivere all'oscurità opprimente e alle entità che si celano al suo interno. Dordogne, infine, è un'esperienza narrativa che consente di rivivere i ricordi d'infanzia di una donna esplorando i panorami acquarellati della Dordogna.

La lista dei videogiochi in arrivo a giugno s'espanderà sicuramente con l'annuncio ufficiale di Microsoft, che potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana. Ne approfittiamo per ricordarvi che entro la fine di questo mese verranno aggiunti a Game Pass anche Chicory A Colorful Tale, un gioco d'avventura con visuale dall'alto in cui è possibile colorare il mondo, e Farworld Pioneers, un sandbox sci-fi open world.