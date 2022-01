Xbox Game Pass: 4 giochi lasceranno il catalogo a fine mese

Le notizie che riguardano Microsoft stanno letteralmente monopolizzando l'informazione videoludica. Oltre all'annuncio bomba dell'acquisizione di Activision per quasi 70 miliardi di dollari, oggi 18 gennaio s'è parlato tanto anche di Xbox Game Pass.

L'annuncio della prossima ondata in arrivo nel catalogo non è ancora avvenuto in via ufficiale, tuttavia i responsabili della casa di Redmond si sono lasciati sfuggire quelli che sembrano essere a tutti gli effetti i nuovi giochi di gennaio per Xbox Game Pass. Tra di essi, oltre ai già disponibili Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition e Nobody Saves the World, e ai già noti Hitman Trilogy e Rainbow Six Extraction, ci sono anche Death's Door e Windjammers 2.

Contestualmente, l'applicazione ufficiale di Game Pass per Windows 10 e 11 si è aggiornata per svelare i giochi che verranno rimossi dal catalogo nelle prossime settimane. Abbiamo così scoperto che dal 1° febbraio gli abbonati non potranno più giocare a Nowhere Prophet, Xenocrisis, Cyber Shadow e Prison Architect.

Xbox Game Pass | Giochi che verranno rimossi dal catalogo il 1° febbraio

Nowhere Prophet

Xenocrisis

Cyber Shadow

Prison Architect

Portateli a termine finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta. Già che ci siamo, segnaliamo che Xbox Game Pass ha raggiunto quota 25 milioni di abbonati e che in futuro verranno aggiunti anche i giochi di Activision