Xbox Game Pass, 4 nuovi giochi oggi 10 marzo: è il giorno dei Guardiani della Galassia

Quella odierna è un'altra grande giornata per Game Pass, che accoglie nel suo catalogo quattro nuovi giochi, tra i quali figura anche il titolo più atteso del mese di marzo. Scopriamo assieme tutte le novità!

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi del 10 marzo

Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Xbox e PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Xbox e PC)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Young Souls (Cloud, Xbox e PC) - Day One

La novità più attesa in assoluto alla quale abbiamo accennato in apertura è chiaramente Marvel's Guardians of the Galaxy, action in terza persona sviluppato da Eidos Montreal per conto di Square Enix. Lanciato appena cinque mesi fa, questo blockbuster vi mette nei panni di Star-Lord per farvi vivere una storia completamente inedita, nella quale spettacolarità e umorismo vanno a braccetto nel pieno rispetto del materiale originale. Oggi è anche il giorno di una delle produzioni indipendenti più brillanti dell'ultima decade, Kentucky Route Zero, un'avventura pervasa da un realismo magico che si è immediatamente imposta come un classico del medium videoludico. Si segnalano inoltre Lawn Mowing Simulator, simulatore di tagliarba che arriva su Xbox One e distanza di diversi mesi dal lancio delle edizioni per PC e Xbox Series X, e Young Souls, un promettente mix tra i generi picchiaduro e RPG che debutta in Game Pass immediatamente al day one.

Con questi quattro titoli può dirsi conclusa la prima ondata di nuovi giochi di marzo per Xbox Game Pass, dunque adesso non ci resta che attendere l'annuncio della seconda infornata del mese.