Xbox Game Pass: sono 4 i giochi che verranno rimossi il 30 giugno

Mentre continuiamo ad attendere un annuncio vero e proprio dei giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass nella seconda metà di giugno, le applicazioni di Xbox per Windows e dispositivi mobili si sono aggiornate per avvertirci dell'abbandono di una serie di titoli.

A fine mese il catalogo di Xbox Game Pass s'alleggerirà dicendo addio a quattro giochi: a partire dal 30 giugno non sarà più possibile scaricare e giocare EA Sports FIFA 20, MotoGP 20, Last Stop e Jurassic World Evolution. I due titoli sportivi hanno fatto il loro tempo e con tutta probabilità non mancheranno a nessuno, tuttavia è probabile che alcuni di voi stiano giocando agli altri due. Portateli a termine finché potete, ricordando che potete sempre approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare le loro licenze e continuare a giocarli senza limitazioni.

Come dicevamo in apertura, Microsoft non ha ancora pubblicato il suo consueto post con la lista dei giochi della seconda metà di giugno, ma ciò non significa che nel frattempo Xbox Game Pass non si stia arricchendo. Il 16 giugno è arrivato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, mentre ieri è stato aggiunto a sorpresa Omori. Il 21 giugno debutteranno Shadow Run Trilogy e Total War: Three Kingdoms, mentre il 23 giugno FIFA 22 (via EA Play), accompagnato da Naraka Bladepoint, non farà rimpiangere la rimozione di FIFA 20. A questi poi vanno aggiunti i 40 giochi in arrivo in Game Pass al day one nel 2022 e nel 2023.