Xbox Game Pass: sono 4 i giochi che verranno rimossi a fine mese

Come da programma, Microsoft non ha sprecato il terzo martedì del mese e ha annunciato i nuovi giochi di febbraio per Xbox Game Pass, una selezione capitanata dall'attesissima novità Total War: Warhammer 3 per PC.

Purtroppo, anche stavolta tutti gli abbonati devono prepararsi a dire addio ad una selezione di titoli, destinata a lasciare il catalogo. Domenica 28 febbraio verranno rimossi ben quattro giochi, ovverosia Hypnospace Outlaw (Cloud, Console e PC), Killer Queen Black (Cloud e Console), Stealth Inc 2 (Cloud e Console) e Touhou Luna Nights (Cloud, Console e PC). Se qualcuno di voi sta giocando ai suddetti giochi, vi consigliamo di arrivare ai titoli di coda il prima possibile, oppure di approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare la licenza completa.

È sempre spiacevole vedere dei titoli andar via (anche se di tanto in tanto qualcuno ritorna), tuttavia riteniamo che la perdita più grossa s'è avuta oggi 15 febbraio, giornata che ha visto andar via in un colpo solo Control, Code Vein, Final Fantasy XII The Zodiac Age, The Medium, Project Winter e The Falconeer.

Già che siamo in tema Game Pass, vi diamo una notizia più piacevole segnalando che è stato implementato il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri 6 giochi nel cloud, ossia Dreamscaper, Firewatch, Lake, The Pedestrian, Yakuza 3 Remastered e Yakuza 4 Remastered.