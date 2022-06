Xbox Game Pass: sono ben 40 i giochi già confermati nei prossimi 12 mesi

Game Pass rappresenta ormai il perno principale dell'intera strategia della divisione gaming di Microsoft, e l'Xbox & Bethesda Showcase andato in onda oggi 12 giugno lo ha confermato ancora una volta.

Stando alla lista ufficiale di Microsoft, dei 50 titoli in arrivo entro i prossimi 12 mesi ben 40 debutteranno immediatamente in Xbox e PC Game Pass. Sete curiosi di scoprire quali sono? Ecco a voi la lista completa.

Xbox Game Pass | I giochi in arrivo nei prossimi 12 mesi

2022

Naraka: Bladepoint

As Dusk Falls

Somerville

A Plague Tale: Requiem

Valheim

Warhammer 40.000: Darktide

Grounded

Fallout 76 Expansions: The Pitt

High On Life

Scorn

Atomic Heart

Gunfire Reborn

Persona 5 Royal

Pentiment

Halo Infinite: Stagione 3

Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition

Party Animals

Slime Rancher 2

2023

Redfall

Starfield

Forza Motorsport

Minecraft Legends

Ara: History Untold

Wo Long: Fallen Dynasty

S.T.A.L.K.E.R. 2

Flintlock

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

League of Legends (tutti i campioni sbloccati)

League of Legends Wild Rift (tutti i campioni sbloccati)

Legends of Runeterra (Foundation Set sbloccato)

Teamfight Tactics (Piccole Leggende sbloccate)

Valorant (tutti gli agenti sbloccati)

Ark 2

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Replaced

Ereban: Shadow Legacy

The Last Case of Benedict Fox

Cocoon

Durante l'Xbox & Bethesda Showcase è stato confermato che anche Hollow Knight Silksong arriverà al day one in Xbox Game Pass, tuttavia essendo ancora sprovvisto di una data di lancio, non è stato inserito nei giochi attualmente previsti entro i prossimi 12 mesi.