Xbox Game Pass ha già 44 giochi in arrivo nel 2023: ecco la lista completa

Dopo aver chiuso in bellezza con il successo senza precedenti di High On Life, Xbox Game Pass guarda al futuro e si prepara ad accogliere una nuova ondata di giochi per il 2023. Scopriamo quanti e quali sono i nomi già promessi da Microsoft per il prossimo anno.

Se guardiamo soltanto al primo trimestre del 2023, scopriamo che sono i narrivo cinque giochi Xbox Game Pass a gennaio (Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, Age of Empires 2 e Inkulinati), un gioco a febbraio (Atomic Heart) e un gioco a marzo (Wo Long: Fallen Dynasty). Si tratta indubbiamente di un ottimo inizio, ma è solo il punto di partenza per Xbox Game Pass, che nel giro dei prossimi 12 mesi ha già un totale di 44 titoli in dirittura d'arrivo. Di seguito la lista completa (solo alcuni presentano già una data di uscita):

Persona 3 Portable - 19 gennaio - Console, PC

Persona 4 Golden - 19 gennaio - Console, PC

Monster Hunter Rise - 20 gennaio - Console, PC

Age of Empires 2: Definitive Edition - 31 gennaio - Cloud, Console

Inkulinati - 31 gennaio - Console

Atomic Heart - 31 febbraio - Console

Wo Long: Fallen Dynasty - 3 marzo - Console, PC

Age Of Empires 4

Age of Mythology: Retold

Amnesia: The Bunker

Ara: History Untold

Ark 2

Blazblue: Cross Tag Battle

Bounty Star

Bushiden

Cassette Beasts

Cocoon

Dungeons 4

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Ereban: Shadow Legacy

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport

GoldenEye 007

Guilty Gear Strive

Hollow Knight: Silksong

Homestead Arcana

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition

Humankind

Infinite Guitars

Lies of P

Lightyear Frontier

Mad Streets

Maquette

Marauders

Minecraft Legends

Party Animals

Pigeon Simulator

Planet of Lana

Railway Empire 2

Ravenlok

Redfall

Replaced

Roboquest

She Dreams Elsewhere

Solar Ash

Spirittea

Stalker 2

Starfield

The Big Con

The Last Case of Benedict Fox

The Texas Chain Saw Massacre

Thirsty Suitors

Turnip Boy Robs A Bank

Valheim

Warhammer 40k: Darktide

Way To The Woods

Insomma, come potete osservare ci sarà da divertirsi parecchio anche nel 2023. Il catalogo di Xbox Game Pass accontenta gli appassionati di qualunque genere, e riserverà l'arrivo di kolossal imperdibili come Starfield e Forza Motorsport e di indie promettenti come Hollow Knight: Silksong e Lies of P. Naturalmente, gli annunci continueranno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi e non vediamo l'ora di scoprire le prossime sorprese che ha in serbo Microsoft. Intanto, abbiamo scoperto di recente che un altro atteso gioco si aggiungerà al catalogo sin dal day one.