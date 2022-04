Xbox Game Pass: 46% dei giocatori PlayStation USA si abbonerebbe con i giochi Activision

Stando ai dati raccolti in un nuovo sondaggio condotto da YouGov, il 46% delle persone che giocano attualmente su piattaforme PlayStation terrebbe in seria considerazione l'abbonamento a Xbox Game Pass nel caso i giochi di Activision venissero inclusi nell'offerta del servizio di gaming on demand.

L'azienda di analisi e ricerche di mercato ha intervistato 1.200 adulti statunitensi e 1.200 adulti britannici a gennaio, con un margine di errore del 2,8% dovuto alla dimensione del campione. I risultati hanno evidenziato che tanto i giocatori PlayStation quanto quelli Nintendo considererebbero l'abbonamento a Xbox Game Pass nel momento in cui i franchise di un colosso come Activision-Blizzard dovessero essere aggiunti al catalogo. Per quanto rigurda il Regno Unito, solo il 29% dei giocatori PlayStation ha dichiarato che sarebbe interessato ad abbonarsi a Game Pass.

Seppur non si conoscano ancora i dettagli specifici, sappiamo che Microsoft ha posto il Game Pass al centro della sua strategia nel settore del gaming e, quando l'acquisizione di Activision verrà ufficialmente formalizzata, i più grandi titoli del publisher arriveranno nel catalogo. Parliamo di produzioni di grande richiamo come Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Skylanders, Spyro the Dragon, Tony Hawk Pro Skater, Diablo, Overwatch, StarCraft, e Warcraft.

Secondo l'opinione di un analista, Sony ha annunciato il nuovo PlayStation Plus per scoraggiare l'esodo della sua utenza verso Xbox Game Pass.