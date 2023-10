Xbox Game Pass: 5 giochi Activision che vorremmo prima di subito

Microsoft potrebbe annunciare a breve l'acquisizione di Activision Blizzard e secondo alcuni rumor, nel 2024 i giochi Activision inizieranno a comparire su Xbox Game Pass e PC Game Pass. A questo proposito, ecco la nostra lista dei desideri.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Spyro Reignited Trilogy

Doppia citazione per le raccolte dedicate a Crash Bandicoot e Spyro The Dragon, ognuna composta da tre diversi giochi. Impossibile non desiderarne l'arrivo su Game Pass per rivivere le emozioni di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex, Crash Bandicoot 3 Warped, Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon.

Diablo 4

Titolo recente, uscito la scorsa estate con un grande successo di pubblico e critica. Diablo 4 sarebbe un gioco di alto profilo nel catalogo Xbox Game Pass (recuperate la nostra recensione di Diablo 4) e sicuro veicolo per guadagnare nuovi abbonati, sopratutto se il debutto su Game Pass dovesse coincidere con un major update o l'inizio di una nuova stagione.

World of Warcraft

Immaginate un World of Warcraft liberamente accessibile da tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate, senza necessità di pagare un canone di abbonamento solo per il gioco. Garantirebbe all'MMO di Blizzard un nuovo boost di utenti, dopo anni di relativo stallo per un gioco molto popolare ma anche sembra aver raggiunto il suo picco massimo per quanto riguarda gli abbonati attivi.

Sekiro Shadows Die Twice

Sekiro non è tecnicamente un gioco di Activision Blizzard dal momento che è stato sviluppato da FromSoftware, tuttavia la compagnia americana ha fatto da publisher in Europa e negli Stati Uniti. Sekiro ha venduto 10 milioni di copie e un buon modo per festeggiare potrebbe essere proprio l'aggiunta nel catalogo Game Pass, sembra però che la situazione legata a diritti e licenze sia piuttosto complessa da sbrogliare.

Call of Duty

Giochiamo facile con Call of Duty, non ci aspettiamo che il nuovo Call of Duty Modern Warfare 3 arrivi su Game Pass al lancio o nel periodo immediatamente successivo ma certo sarebbe interessante poter recuperare i vecchi giochi della serie, da COD Black Ops 4 a Call of Duty Ghosts, passando per Advanced Warfare e Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered, solamente per citarne alcuni.