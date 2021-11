Xbox Game Pass: sono già 5 i giochi confermati per dicembre

L'ondata delle novità di Xbox Game Pass della seconda metà di novembre non è ancora terminata - manca ancora Evil Genius 2 previsto per l'ultimo giorno del mese - eppure abbiamo già cinque giochi confermati per dicembre.

Il consueto annuncio di Microsoft non è ancora arrivato, ma grazie alle informazioni in nostro possesso possiamo già delineare parte della line-up di dicembre per Xbox Game Pass. Il giorno 2 verranno lanciati nel servizio il simulatore di tagliaerba Lawn Mowing Simulator e il gioco di strategia a turni Warhammer 40,000: Battlesector, al suo debutto su console Xbox. Il giorno dell'Immacolata toccherà ad un gioco che non ha bisogno di presentazioni, Halo Infinite, mentre il 14 dicembre arriverà la nuova versione per console Xbox di Among Us e il 16 dicembre The Gunk, quest'ultimo al day-one in esclusiva Microsoft.

Xbox Game Pass | I 5 giochi già confermati per dicembre

Lawn Mowing Simulator - 2 dicembre

Warhammer 40,000: Battlesector - 2 dicembre

Halo Infinite - 8 dicembre

Among Us - 14 dicembre

The Gunk - 16 dicembre

Ne approfittiamo per ricordarvi che pochi giorni fa sono stati aggiunti Mortal Shell, Before We Leave e Deeer Simulator. Il 30 novembre, invece, saranno rimossi 8 giochi dal catalogo di Xbox Game Pass.