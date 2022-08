Xbox Game Pass: i 5 giochi che lasciano il catalogo ad agosto svelati in anticipo

Non è ancora stato pubblicato un articolo su Xbox Wire sulle novità di agosto di Xbox Game Pass, tuttavia sono già trapelati i nomi dei cinque giochi che si apprestano ad abbandonare il catalogo del servizio di gaming on demanda di Microsoft in questo mese.

Se in precedenza abbiamo scoperto che uno sparatutto Ubisoft potrebbe essere tra le novità di Xbox Game Pass per il mese di agosto, l'app Xbox ha svelato i nomi dei giochi che lasceranno presto il servizio.

Tra i giochi che a breve non faranno più parte del catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass abbiamo Curse of the Dead Gods, il roguelike e dungeon crawler di Passtech Games con visuale isometrica; Library Of Ruina, card game di ProjectMoon che integra elementi di strategia; Boyfriend Dungeon, un mix di simulatore di incontri e un dungeon crawler; Train Sim World 2, interamente dedicato alla simulazione dei treni e della riproduzione delle stazioni ferroviarie; e Starmancer, gestionale e simulatore di costruzione curato da Ominux Games. Non è stata ancora individuata alcuna data per la loro rimozione, ma è probabile che il tutto si concretizzerà entro il 15 agosto.

Tra i nuovi giochi di agosto di Xbox Game Pass potrebbe esserci anche Immortals Fenyx Rising, ma attendiamo l'annuncio ufficiale di Microsoft previsto tra poche ore.