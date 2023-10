Xbox Game Pass: 5 giochi per i quali merita essere abbonati

Le novità degli ultimi mesi su Xbox Game Pass non vi hanno convinto? Se non trovate validi motivi per restare abbonati o per sottoscrivere l'abbonamento, ci pensiamo noi: ecco cinque giochi per i quali vale assolutamente la pena avere il Game Pass!

Starfield

Non possiamo non aprire il nostro elenco con Starfield, la più recente produzione Bethesda ha diviso in due il pubblico e la critica, riscuotendo in ogni caso un ottimo successo e spingendo le vendite di Xbox Series X/S e le iscrizioni al Game Pass. Un gioco divisivo, Starfield, come pochi altri, ma se amate i giochi ad ambientazione spaziale, non vi deluderà, a patto di passare sopra ai difetti strutturali tipici di molti altri giochi Bethesda Game Studios. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Starfield.

Forza Motorsport e Forza Horizon 5

Il nuovo Forza Motorsport è un gioco tecnicamente superbo (come potete leggere nella nostra recensione di Forza Motorsport) e Forza Horizon 5 è ancora oggi il re assoluto dei racing game arcade. Due giochi che gli appassionati del genere non devono assolutamente lasciarsi sfuggire e che da soli valgono il prezzo dell'abbonamento.

Hi-Fi Rush

Piccola perla targata Tango Gameworks (studio noto per The Evil Within e Ghostwire Tokyo), Hi-Fi Rush riprende l'estetica tipica dei giochi giapponesi anni 2000, mischiando atmosfere alla Jet Set Radio con la cultura pop occidentale. Il risultato è un gioco strepitoso, purtroppo ancora poco conosciuto dal grande pubblico.

Vampire Survivor

E' il gioco preferito di Phil Spencer, nonché un vero fenomeno mondiale interamente made in Italy. Vampire Survivor è diventato una hit in brevissimo tempo e lo trovate su Xbox Game Pass... niente male, vero?

Minecraft

Minecraft è il videogioco più venduto di sempre e dunque non ha bisogno di presentazioni. Su Xbox Game Pass è presente il gioco originale aggiornato oltre ovviamente ai vari spin-off come Minecraft Dungeons o Minecraft Legends.

Bonus: esclusive Xbox, giochi Bethesda e Activision Blizzard

Su Xbox Game Pass trovate tutte le esclusive Xbox al lancio: questo vale sia per giochi già usciti sia per i prossimi titoli Microsoft in arrivo, come Senua's Saga Hellblade 2, State of Decay 3 e Avowed. Questo vale anche per i giochi Bethesda (come è accaduto nel caso di Starfield), inoltre dal 2024 arriveranno anche i primi giochi del catalogo Activision Blizzard, al momento non ci sono dettagli precisi in merito ma immaginiamo che tutti i vecchi Call of Duty verranno presto resi disponibili, magari insieme a Crash Bandicoot, Spyro, Prototype, Warcraft e altri celebri franchise di Activision Blizzard King.