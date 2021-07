Xbox Game Pass: sono 5 i giochi che verranno rimossi tra oggi e domani

Microsoft non fa mai mancare i nuovi giochi ai suoi abbonati a Xbox Game Pass, ma di tanto in tanto, per questioni commerciali, e anche costretta a rimuovere alcuni titoli dal catalogo. Accadrà nuovamente tra oggi e domani, dunque dobbiamo prepararci a dire addio a cinque giochi.

Con tutta probabilità, a nessuno mancheranno i due giochi che verranno rimossi oggi 14 luglio: si tratta di EA Sports UFC e EA Sports UFC 2, entrambi per Xbox e facenti parte della selezione di EA Play riservata agli abbonati Ultimate. Il motivo è molto semplice: appena pochi giorni fa è stato aggiunto al catalogo UFC 4, l'ultimo capitolo della serie. Domani 15 luglio dovremo invece salutare Endless Space 2 (PC), Downwell (PC) e CrossCode (Cloud, Xbox e PC). Ricapitolando:

Xbox Game Pass | I giochi rimossi dal catalogo a metà luglio

14 luglio (EA Play)

EA Sports UFC (Console)

EA Sports UFC 2 (Console)

15 luglio

Endless Space 2 (PC)

Downwell (PC)

CrossCode (Cloud, Xbox e PC)

Se volete continuare a giocare ai titoli che verranno rimossi, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli alla vostra raccolta in maniera permanente. Già che ci siamo, vi diamo anche una bella notizia: domani 15 luglio verranno aggiunti 3 giochi a Xbox Game Pass, ossia Bloodroots (Cloud, Xbox e PC), Farming Simulator '19 (Cloud, Xbox e PC) e The Medium (PC).