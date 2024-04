Xbox Game Pass: 5 grandi avventure narrative che non potete perdervi

I giochi competitivi online sono senza dubbio avvincenti, non a caso oggigiorno vanno per la maggiore rappresentando delle grandi fonti di guadagno per i publisher. Ciononostante un'ampia numero di utenti continua a preferire le esperienze solitarie dai forti connotati narrativi. Siete tra loro? Ecco 5 single player imperdibili su Game Pass.

A Plague Tale Requiem

Se avete apprezzato Innocence, non potete fare a meno del suo eccellente seguito, A Plague Tale: Requiem, che prosegue il viaggio di Amica ed Hugo verso il sud della Francia su un'isola che parrebbe racchiudere la chiave per salvare il giovane dalla sua maledizione. Facendo perno, ancora una volta, sui personaggi, A Plague Tale: Requiem racconta una storia per certi versi ancor più cruda e destabilizzante della precedente. Basta un attimo per venire risucchiati dalla sua narrazione, che mantiene un ritmo serratissimo per tutti i 17 capitoli che compongono l'avventura. Il tutto è incorniciato da una paesaggistica digitale che mozza il fiato per bellezza e resa tecnica.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Se siete appassionati di Star Wars, di fantascienza o molto semplicemente di grandi avventure narrative in solitaria, Star Wars Jedi: Fallen Order è ciò che fa per voi. Trattasi di un action/adventure in terza persona estremamente solido ambientato dopo gli eventi del film Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith. Il canovaccio narrativo è brillante e il gameplay di buona fattura, inoltre l'ottimo comparto tecnico rende le sessioni di esplorazione ancora più avvincenti. Lo trovate nei cataloghi di Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Hellblade: Senua's Sacrifice

A pochi mesi dal debutto di Senua's Saga: Hellblade 2, vi consigliamo di mettervi in pari con la storia della guerriera pitta di Ninja Theory giocando il primo episodio della serie, Hellblade: Senua's Sacrifice. Nel raccontare il viaggio di Senua verso Helheim, il regno dei morti della mitologia norrena dove intende resuscitare il suo amato Dillion, Hellblade affronta in maniera elegante e mai banale una tematica molto delicata come quella della sanità mentale, riuscendo ad appassionare ad ogni singolo passo della protagonista.

Mass Effect Legendary Edition

In quanto a qualità della narrazione ben pochi possono rivaleggiare con la saga di Mass Effect, un'epopea fantascientifica che ad oltre dieci anni dalla sua conclusione è ancora vivida nei ricordi di tutti coloro che hanno già avuto modo di viverla. Se non vi siete mai imbarcati a bordo della Normandy nei panni del Comandate Shepard, non c'è niente di meglio della Legendary Edition, che include tutti e tre i capitoli della trilogia con una grafica migliorata, un gameplay rivisitato in alcune delle sue meccaniche e tutti i contenuti scaricabili originariamente pubblicati a pagamento. Come Star Wars Jedi Fallen Order, fa parte del catalogo di EA Play, dunque è incluso in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Quantum Break

Presi da Control e Alan Wake 2, spesso ci scordiamo che negli anni scorsi Remedy ha sfornato anche l'esclusiva console Xbox Quantum Break, uno sparatutto in terza persona dalla forte impronta narrativa e ad alto tasso cinematografico. Pur non raggiungendo le vette qualitative dei due succitati titoli, è perfettamente in grado di appagare gli appassionati del genere. Quantum Break fa della narrativa il suo elemento fondante, fino al punto di integrare al suo interno una vera e propria serie televisiva girata in live action con i medesimi attori che hanno prestato voce e movenze ai personaggi del videogioco.

Su Final Fantasy VII Rebirth è uno dei più venduti di oggi.