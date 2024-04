Xbox Game Pass: 5 grandi giochi Microsoft da recuperare subito, fate in fretta!

La libreria di titoli disponibili per gli abbonati a PC e Xbox Game Pass è sconfinata e spesso i giocatori rischiano di perdersi alcuni prodotti meno recenti che però meriterebbero una possibilità. Scopriamo cinque giochi targati Microsoft che dovreste recuperare il più presto possibile.

Halo Spartan Assault

Ambientato a cavallo fra il terzo ed il quarto capitolo della leggendaria serie Microsoft, Halo Spartan Assault è un twin stick shooter con visuale isometrica. Il gioco permette di combattere nei panni dei guerrieri in armatura da una prospettiva diversa e di godersi una campagna single player originale. Chi invece vuole divertirsi in cooperativa, può approfittare della presenza di una modalità ad orde che permette a più giocatori di collaborare per eliminare ondate di avversari con l'arsenale tipico degli Spartan.

State of Decay 2

Se amate i giochi a base di zombi, State of Decay 2 è semplicemente imperdibile. Questo gioco d'azione con visuale in terza persona è tutto quello che gli appassionati di infetti cercano, poiché nelle enormi mappe è possibile gestire un gruppo di sopravvissuti, interagire con altre comunità, andare a caccia di risorse e, ovviamente, eliminare non morti. Insomma, sarebbe un'ottima idea recuperare questo titolo in attesa di poter mettere le mani sul terzo attesissimo capitolo.

Sea of Thieves

Un altro gioco imperdibile tra quelli firmati Xbox Game Studios che si possono trovare anche nel pass è Sea of Thieves. Questo titolo a supporto continuo è una piccola perla per chiunque apprezzi il mondo piratesco ed ami collaborare con altri giocatori. Nel titolo Rare potrete salpare verso isole popolate da mostruose creature con l'obiettivo di completare enigmi e accaparrarvi un ricco bottino, facendo attenzione agli altri gruppi di giocatori che si aggirano per i sette mari in cerca di prede da ripulire.

Hi-Fi Rush

Fra le piccole perle disponibili su Xbox Game Pass non possiamo certo non citare Hi-Fi Rush, il coloratissimo action in terza persona di Tango Gameworks che alterna momenti in cui si combatte a ritmo di musica a sessioni platform. Si tratta di un prodotto leggero ed in grado di intrattenere fino ai titoli di coda per via dei suoi personaggi sopra le righe, di boss fight spettacolari e un buon combat system. Per saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Hi-Fi Rush.

Pentiment

Chiudiamo con Pentiment, altro titolo davvero particolare che porta la firma di Obsidian Entertainment. Ambientato nell'Europa del XVI secolo, Pentiment è un'avventura in cui il protagonista, Andreas Maler, si ritrova a dover risolvere una serie di crimini sulle Alpi Bavaresi. Oltre alle numerose modalità attraverso possiamo venire a capo dei delitti, ciò che rende unico questo titolo è anche il comparto grafico, ispirato ai manoscritti miniati e alle xilografie. Se non l'avete già fatto, vi suggeriamo di scoprire maggiori dettagli sul titolo Obsidian grazie alla recensione di Pentiment.

