Xbox Game Pass: 5 nuovi giochi sono disponibili da oggi 20 maggio

Tenendo fede alla promessa fatta qualche giorno fa, oggi 20 maggio Microsoft ha aggiunto cinque nuovi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass, accontentando gli abbonati di tutte le piattaforme.

La novità più interessante del giorno è senza ombra di dubbio The Wild at Heart, un titolo che debutta sul mercato finendo immediatamente in Game Pass nelle sue versioni per console e PC. Si tratta di un gioco d'avventura disegnato a mano che vi mette nei panni di due ragazzini in fuga in un misterioso regno nascosto, costellato di enigmi, segreti e magiche creature. Ci sono anche Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console e PC), gioco di pesca firmato da Dovetail Games, e Secret Neighboor (PC), declinazione multigiocatore di Hello Neighbor.

Segnaliamo, infine, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville e Peggle 2, due giochi del catalogo di EA Play ora disponibili per gli abbonati Ultimate anche nelle loro versioni per Android via xCloud. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 20 maggio 2021

The Wild at Heart (Console e PC)

Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console e PC)

Secret Neighboor (PC)

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville (Cloud)

Peggle 2 (Cloud)

A cosa giocherete? Ne approfittiamo per ricordarvi che il 31 maggio verranno rimossi 6 giochi da Xbox Game Pass, ovvero Assetto Corsa (Cloud e Console), Broforce (PC), Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (Console), Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Console), Surviving Mars (Cloud, Console e PC) e Void Bastards (Cloud, Console e PC).