Xbox Game Pass: 5 nuovi giochi disponibili da oggi, ecco quali

Come ampiamente preannunciato, oggi 13 maggio Microsoft ha aggiunto altri cinque giochi al catalogo di Xbox Game Pass, come sempre in grado di appagare i gusti di un ampio ventaglio di videogiocatori.

Per gli appassionati di JRPG c'è Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, di cui vi abbiamo già parlato questa mattina, mentre per gli amanti dei platform vecchio stile come Psychonauts, che rappresenta anche il miglior modo per prepararsi all'uscita di Psychonauts 2, prevista nel corso del 2021. Spazio anche per le sparatorie multigiocatore di Red Dead Online, la distruzione sfrenata di Just Cause 4 Reloaded e la mattanza cooperativa interdimensionale di Remnant From The Ashes.

Xbox Game Pass | Le novità del 13 maggio 2021

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console e PC)

Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console e PC)

Psychonauts (Cloud, Console e PC)

Red Dead Online (Cloud e Console)

Remnant: From the Ashes (PC)

Ne approfittiamo per segnalarvi che ci sono anche dei: a partirenel catalogo non troverete più Alan Wake (Console and PC), Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (Cloud, Console, and PC), Final Fantasy IX (Console and PC), Hotline Miami (PC), Plebby Quest: The Crusades (PC).