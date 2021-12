Xbox Game Pass: 5 mesi gratis in regalo ad alcuni fortunati iscritti a Gold

Fareste bene a controllare la casella dei messaggi sulla vostra Xbox, dal momento che Microsoft sembra essere in vena di regali. Molti membri Gold ne stanno ricevendo uno davvero speciale...

Come segnalato in rete, da qualche ora a questa parte Microsoft ha cominciato a spedire un regalo agli "All-Star Gold member", ossia a degli abbonati Xbox Live Gold reputati particolarmente meritevoli. Il dono in questione consiste in un codice valido per il riscatto di ben 5 mesi a Xbox Game Pass oppure a Xbox Game Pass Ultimate (varia da messaggio a messaggio). La casa di Redmond sta spedendo i messaggi direttamente sulle Xbox degli interessati. I codici recapitati possono essere riscattati entro il mese di gennaio del 2022 e non sono trasferibili o scambiabili.

Non sono ancora ben chiari i criteri di selezione, in ogni caso sembra che per essere idonei bisogna essere abbonati a Gold e non avere una sottoscrizione Game Pass attiva. Controllate i messaggi sulla vostra Xbox, non si sa mai...

Xbox Game Pass, intanto, continua ad espandersi senza freni: giovedì 16 dicembre ha ricevuto in un colpo solo 10 giochi, tra i quali la novità assoluta The Gunk e altri titoli come Mortal Kombat 11, Firewatch e Broken Age.