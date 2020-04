Xbox Game Pass: oltre 50 giochi negli ultimi tre mesi

Klobrille ha diffuso un'infografica su Xbox Game Pass per evidenziare l'andamento del servizio nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, periodo che è risultato essere estremamente positivo per gli abbonati.

Negli ultimi 90 giorni sono stati aggiunti al catalogo 36 giochi PC e 43 giochi per Xbox One, di questi 14 disponibili sin dal day one, tra cui sei titoli First Party. In totale sono stati lanciati 57 nuovi giochi (non dimenticate che alcuni sono fruibili sia su PC che Xbox), tutti con una qualità media piuttosto alta.

Basandosi su OpenCritic, otto giochi hanno ricevuto una valutazione Mighty (voto 90/100 o superiore), 19 il punteggio Strong (voto tra 60 e 90), 13 Fair (voto tra 30 e 60), e 5 giudicati Weak (voto inferiore a 30/100), in linea generale la qualità media è piuttosto elevata, anche se non mancano giochi dalle ambizioni più contenute ma apparentemente in grado di soddisfare le esigenze di una nicchia.

A maggio Red Dead Redemption 2 arriva su Xbox Game Pass, al tempo stesso GTA V abbandonerà il servizio, uno "scambio" che permette a Microsoft di offrire agli abbonati uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni con oltre trenta milioni di copie vendute in tutto il mondo.