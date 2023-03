Xbox Game Pass: sono ben 6 i giochi già confermati per aprile

Mancano quasi due settimane all'inizio del nuovo mese e siamo ancora in attesa dell'annuncio della seconda ondata di giochi di marzo, ma la line-up di aprile per Xbox e PC Game Pass appare già piuttosto promettente. Curiosi di scoprire cosa ha in serbo Microsoft? Eccovi accontentati!

Xbox e PC Game Pass | I giochi già confermati per aprile 2023

Everspace 2 ver. 1.0 (PC) - 6 aprile 2023

Ghostwire Tokyo (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 12 aprile

Minecraft Legends (Cloud, Console e PC) - 18 aprile 2023

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console e PC) - 20 aprile 2023

The Last Case of Benedict Fox (Cloud, Console e PC) - 27 aprile 2023

Homestead Arcana (Cloud, Console e PC) - aprile 2023, data da confermare

La line-up di aprile appare già piuttosto corposa e variegata. Gli utenti di casa Microsoft abbonati a Game Pass saranno innanzitutto felici di ricevere fin da subito Ghostwire Tokyo, gioco d'azione e avventura sovrannaturale di Tango Gameworks reduce da un anno di esclusività per PlayStation 5. La software house giapponese, nel frattempo, è entrata a far parte degli Xbox Game Studios e ha sfornato pure la sorpresa Hi-Fi Rush.

Everspace 2 non è certamente una novità, trovandosi in Game Pass già da un bel po' di tempo in Game Preview, la notizia è che risulta finalmente pronto ad aggiornarsi alla versione 1.0 su PC. Al debutto assoluto anche Minecraft Legends, gioco d'azione e strategia che si è messo in mostra all'Xbox Developer Direct del 25 gennaio, la storia interattiva Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, il promettente metroidvania investigativo The Last Case of Benedict Fox e il simulatore di fattoria Homestead Arcana, quest'ultimo ancora senza una data precisa.

Prima di aprile, in ogni caso, Microsoft ha in serbo dell'altro, ossia l'annuncio della seconda ondata di giochi di marzo per Xbox e PC Game Pass. Se i nostri calcoli sono esatti, dovrebbe avvenire nella giornata di martedì 21 marzo.