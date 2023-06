Xbox Game Pass: sono 6 i giochi destinati a lasciare il catalogo a fine giugno

L'applicazione per dispositivi mobili di Xbox Game Pass ha parlato: sono ben sei i giochi destinati a lasciare il catalogo del servizio in abbonamento l'ultimo giorno del mese. Ecco a voi quali sono, cosicché possiate organizzare le vostre sessioni di gaming nelle prossime settimane.

Game Pass | I giochi in uscita dal catalogo a fine giugno

Matchpoint - Tennis Championship (Cloud, Console e PC)

DJMax Respect V (Cloud, Console e PC)

Omori (Cloud, Console e PC)

Road 96 (Cloud, Console e PC)

Empire of Sin (Cloud, Console e PC)

Olija (Cloud, Console e PC)

Quella di venerdì 30 giugno rappresenterà l'ultima giornata utile per giocare a tutti e sei i titoli sopraelencati, di conseguenza vi consigliamo di accelerare se volete arrivare ai titoli di coda prima che sia troppo tardi. In alternativa, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare in via definitiva i giochi di vostro interesse.

Gli addii verranno sicuramente compensati la prossima settimana, quando verranno annunciati i nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di giugno. A meno di grossi stravolgimenti, la presentazione della nuova line-up dovrebbe avvenire martedì 20 giugno. Ad indorare la pillola c'è anche la consapevolezza dell'arrivo di una moltitudine di produzioni di alto rilievo tra questo e i prossimi anni: l'Xbox Game Showcase della scorsa settimana ha mostrato ben 18 giochi in uscita in Game Pass (tra cui Starfield, Forza Motorsport, Fable, Hellblade 2 e Avowed), ai quali vanno ad aggiungersi i 10 indie presentati in separata sede.