Xbox Game Pass, 6 giochi lasceranno il catalogo a fine mese: ecco quali

Avete già riorganizzato il vostro backlog? Oggi 20 aprile Microsoft ha annunciato l'arrivo di sei nuovi giochi in Xbox Game Pass, compreso l'attesissimo MLB The Show 21, primo gioco sviluppato dai PlayStation Studios ad approdare sulla sponda verde.

Il gioco di baseball sarà seguito nei prossimi giorni da Phogs! (PC), Second Extinction Game Preview (Cloud, Console e PC), Destroy All Humans! (Cloud, Console e PC), Fable III (Cloud) e Fable Anniversary (Cloud), ma purtroppo oggi Microsoft ci ha anche chiesto di prepararci alla rimozione di sei giochi dal catalogo di Xbox Game Pass.

Il 30 aprile dovremo infatti dire addio a Endless Legend (PC), For the King (Cloud, Console e PC), Fractured Minds (Cloud e Console), Levelhead (Cloud, Console e PC), Moving Out (Cloud, Console e PC) e Thumper (PC). Se state giocando ad uno di questi titoli, vi conviene affrettarvi per portarli a termine entro la fine del mese, oppure approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati Xbox Game Pass per acquistare le versioni complete.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che oggi Microsoft ha anche ampliato la rosa dei giochi compatibili con i comandi personalizzabili Xbox Touch Controls su dispositivi Android, aggiungendo Banjo-Kazooie, Battle Chasers: Nightwar, Killer Queen Black, Overcooked! 2, Wreckfest e Double Dragon Neon. A proposito, xCloud sta arrivando anche su PC e iOS!