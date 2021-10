Xbox Game Pass: sono 6 i giochi che lasceranno il catalogo a metà ottobre

Lo scorso mese si è concluso alla grande per gli abbonati a Xbox Game Pass, che oltre ai giochi già annunciati hanno potuto dare il benvenuto anche due sorprese di alto livello, Marvel's Avengers e Scarlet Nexus. In attesa della nuova ondata di ottobre, in ogni caso, devono prepararsi anche a qualcosa di meno piacevole.

Grazie ad un aggiornamento delle applicazioni del servizio, abbiamo scoperto che il 16 ottobre verranno rimossi sei giochi dal catalogo di Xbox Game Pass. Stiamo parlando di:

Scourge Bringer

Heave Ho

Tales of Vesperia: Definitive EDition

Katana Zero

The Swords of Ditto: Mormo's Course

Gonner 2

Se state giocando a uno dei titoli sopramenzionati, vi consigliamo di portarlo a termine prima che sia troppo tardi. In alternativa, potete approfittare dello sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per acquistare le versioni complete che desiderate, in modo da continuare a giocarci per sempre.

Il numero dei giochi in uscita dal catalogo, siamo sicuri, verrà adeguatamente compensato dalle novità che verranno annunciate nei prossimi giorni. Non conosciamo ancora la lista completa, ma sappiamo per certo che il 12 ottobre arriva Back 4 Blood, il 14 ottobre Rift Breaker e il 28 ottobre Age of Empires 4. A novembre tocca a Forza Horizon 5, mentre a dicembre ad Halo Infinite, per il quale è attualmente in corso la Multiplayer Technical Preview.