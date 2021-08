Xbox Game Pass: 7 nuovi giochi sono disponibili da oggi

È finalmente arrivata la prima ondata dei giochi di agosto per Xbox Game Pass: a partire da oggi, gli abbonati al servizio di punta di casa Microsoft possono scaricare e giocare a sette nuovi titoli. Scopriamoli assieme!

Il mese di agosto comincia con il botto con ben sette nuovi giochi, tra i quali spiccano ben due novità assolute: una è Dodgeball Academia (PC, Xbox e Cloud), un RPG sportivo con protagonista un giocatore di dodgeball in erba di nome Otto, l'altra è Starmancer (PC Game Preview), un gioco di strategia e simulazione con visuale isometrica che cala i giocatori nei panni dell'intelligenza artificiale di una stazione spaziale. La prima ondata è completata da Curse of the Dead Gods, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered e due giochi facenti parte del catalogo di EA Play (incluso in Ultimate), ossia Skate e Skate 3. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 5 agosto

Curse of the Dead Gods (PC, Xbox e Cloud) - 5 agosto

Dodgeball Academia (PC, Xbox e Cloud) - 5 agosto

Katamari Damacy Reroll (PC, Xbox e Cloud) - 5 agosto

Lumines Remastered (PC, Xbox e Cloud ) - 5 agosto

EA Play: Skate (Xbox) - 5 agosto

EA Play: Skate 3 (Cloud) - 5 agosto

Starmancer (PC) - 5 agosto

Quale giocherete per primo? Ne approfittiamo per avvisarvi che il 10 agosto verranno aggiunti ben cinque giochi di Codemasters, mentre il 13 agosto verrà il turno dell'indie rivelazione del 2020, Hades!