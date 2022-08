Xbox Game Pass ha quasi il 70% del mercato globale degli abbonamenti: lo conferma...Sony!

L'estate si raffresca con l'annuncio della prima ondata di giochi gratis in arrivo con PS Plus e Xbox Game Pass, ma alcuni dati sembrano impensierire la dirigenza Sony.

È quanto emerge in particolare da un confronto tra Sony e la CADE, autorità brasiliana deputato alla tutela della concorrenza. Nel dialogare con l'antitrust del Brasile, il colosso videoludico ha infatti posto sul tavolo una serie di rilevazioni prodotte da diversi analisti, incluso Dereck Strickland.

Con queste ultime, che includono il grafico disponibile in calce a questa news, Sony ha dichiarato che, al momento, Xbox Game Pass conterebbe addirittura su di una percentuale compresa tra 60% e 70% del mercato globale delle sottoscrizioni gaming. Tale valutazione, prosegue Sony, sarebbe ancora più sorprendente per il Brasile. Lo stesso stato sudamericano infatti, vedrebbe il proprio mercato di sottoscrizioni PC dominato tra 70% e 80% da Xbox Game Pass.



Al momento dell'acquisizione di ZeniMax, prosegue Sony, Xbox Game Pass poteva contare su circa 10 milioni di abbonati. In seguito, con l'annuncio dell'acquisto di Activision, tale valore sarebbe cresciuto sino a 25 milioni di iscritti al servizio. Di recente, Sony ha discusso col CADE anche della rilevanza di COD nel quadro dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.



Nel frattempo, l'ultimo evento legato al publisher di Stray e What Remains of Edith Finch ha annunciato l'arrivo di molti giochi Annapurna Interactive su Xbox Game Pass, anche al Day One.