Xbox Game Pass: 8 giochi lasciano il catalogo oggi 30 giugno

Questo ricco mese di giugno ha visto l'ingresso di numerosi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass, ma purtroppo non possiamo salutarlo senza dire addio ad una serie di titoli. O

Come largamente preannunciato, oggi 30 giugno rappresenta l'ultima giornata utile per giocare ai seguenti otto giochi, che da domani non saranno più disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass | Giochi rimossi il 30 giugno

Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Console e PC)

Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Console e PC)

Mistover (PC)

Monster Hunter World (Cloud e Console)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

Outer Wilds (Cloud e Console)

Soulcalibur VI (Console)

The Messenger (Cloud, Console e PC)

Se stavate giocando a uno di questi giochi e non vi va di metterlo definitivamente da parte, allora potete approfittare dello sconto del 20% esclusivo per gli abbonati per acquistarlo e farlo vostro per sempre. In alternativa potete aspettare un taglio di prezzo più consistente, i salvataggi rimarranno per sempre sincronizzati con il vostro account e potrete riprendere la partita in ogni momento.

Ne approfittiamo per ricordarvi che ieri 29 giugno è stato aggiunto un nuovo gioco al catalogo di Xbox Game Pass, ossia Going Under. Domani primo luglio verranno invece inseriti Bug Fables The Everlasting Sapling, Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, Gang Beasts, Immortal Realms Vampire Wars e Limbo.