Xbox Game Pass: sono 8 i giochi che verranno rimossi a fine giugno

Dopo la scorpacciata delle scorse settimane - che ha visto l'aggiunta di For Honor, Backbone e Darkest Dungeon in Xbox Game Pass, oltre ai 10 giochi Bethesda aggiunti in occasione dell'E3 2021 - è arrivata un notizia meno piacevole: a fine mese verranno rimossi otto giochi dal catalogo.

Microsoft ha aggiornato le applicazioni di Xbox Game Pass sui differenti dispositivi per avvertirci che dal primo luglio non potrete più giocare ai seguenti titoli:

Outer Wilds (Xbox)

Monster Hunter World (Xbox)

Marvel vs Capcom Infinite (Xbox & PC)

Battle Chasers: Nightwar (Xbox & PC)

Soulcalibur 6 (Xbox)

The Messenger (Xbox & PC)

Mistover (PC)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

Se state giocando ad uno dei suddetti titoli, vi suggeriamo di affrettarvi per portarli al termine prima della scadenza. In alternativa, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati a Xbox Game Pass sull'acquisto delle versioni complete, in modo da farli vostri in maniera permanente.

È sempre un dispiacere vedere dei giochi abbandonare il catalogo, per fortuna i prossimi mesi si preannunciano memorabili. Durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase all'E3 2021, Microsoft ha presentato ben 19 giochi in arrivo in Xbox Game Pass nel corso del 2021. Il tutto, mentre proseguono i lavori sull'upgrade di Xbox Cloud Gaming, che presto adotterà Series X nei propri server.