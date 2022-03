Xbox Game Pass: altri 9 giochi in arrivo al day one confermati all'ID@Xbox Showcase

Il ricchissimo ID@Xbox Showcase andato in onda questo pomeriggio, oltre a tanti nuovi annunci, ha portato in dote anche una lunga lista di giochi destinati a debuttare immediatamente nel catalogo di Xbox Game Pass da qui alla fine dell'anno, che vanno ad aggiungersi ai titoli che erano già stati annunciati ieri 15 marzo.

Xbox Game Pass rappresenta ormai il perno centrale dell'intera strategia gaming di Microsoft e quest'oggi ha prevedibilmente rappresentato l'ossatura principale dell'ID@Xbox Showcase. Durante l'evento, la casa di Redmond ci ha presentato una nuova lista di 9 giochi previsti al day one in Xbox Game Pass. Due, tra cui il sorprendente Tunic e Paradise Killer, sono già stati aggiunti al catalogo in queste ore, mentre gli altri sette arriveranno nelle prossime settimane o al più tardi entro la fine del 2022. Tra questi, spiccano l'action a base di samurai Trek to Yomi e il GDR open world Flintlock: The Siege of Dawn.

Giochi Game Pass confermati all'ID@Showcase | Tutti in arrivo al day one

Tunic (Cloud, Xbox One, Xbox Series X|S e PC) - già disponibile

Paradise Killer (Xbox One, Series X|S e PC) - già disponibile

Kraken Academy!! (Xbox One, Series X|S e PC) - 22 marzo 2022

Trek to Yomi (Xbox One e Series X|S) - Primavera 2022

Immortality (Xbox Series X|S) - Estate 2022

Flintlock The Siege of Dawn (Xbox One e Series X|S) - 2022

Escape Academy (Xbox One e Series X|S) - 2022

Beacon Pines (Xbox One e Series X|S) - Data da confermare

Citizen Sleeper (Xbox One e Series X|S) - Data da confermare

N.B. Nella lista abbiamo inserito le piattaforme di gioco indicate qui, ma non è escluso che nei prossimi mesi possano aggiungersene altre come il cloud o il PC.



I nove titoli sopraelencati vanno ad aggiungersi agli otto giochi già confermati ieri, che riportiamo qui sotto per dovere di completezza e per fornirvi una panoramica completa di tutte le novità che potete aspettarvi in Xbox e PC Game Pass.

Giochi Game Pass confermati ieri 15 marzo

Shredders (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Day One 17 marzo 2022

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console e PC) - 17 marzo 2022

Tainted Grail: Conquest (Console) - 22 marzo 2022

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console e PC) - 22 marzo 2022

Norco (PC) - Day One 24 marzo 2022

F1 2021 (Console) - 24 marzo 2022

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) - Day One 29 marzo 2022

Weird West (Cloud, Xbox e PC) - Day One 31 marzo 2022

Sono davvero tanti, vero? Quale gioco attendete maggiormente?