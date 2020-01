Xbox Game Pass: A Plague Tale Innocence e Indivisible tra i nuovi giochi di gennaio

Major Nelson ha annunciato quattro nuovi giochi che andranno ad aggiungersi al catalogo Xbox Game Pass per Xbox One a gennaio, i quali si aggiungono ai già noti Children of Morta, Frostpunk, GTA V, Sword Art Online Fatal Bullet e Tekken 7.

A Plague Tale Innocence sarà disponibile dal 23 gennaio, così come Indivisible mentre la settimana successiva (30 gennaio) arriveranno su Game Pass Sea Salt e Fishing Sim World Pro Tour. I quattro titoli citati saranno disponibili solo su Xbox One, gli unici giochi confermati per il Game Pass su PC a gennaio sono Children of Morta e Frustpunk. Di seguito l'intera lineup:

Xbox Game Pass Gennaio 2020

Frostpunk (PC e Xbox One)

A Plague Tale Innocence (Xbox One)

Children of Morta (PC e Xbox One)

GTA V (Xbox One)

Sword Art Online Fatal Bullet (Xbox One)

Tekken 7 (Xbox One)

Sea Salt (Xbox One)

Fishing Sim World Pro Tour (Xbox One)

Indivisible (Xbox One)

Cosa ne pensate dei nuovi ingressi nel catalogo Xbox Game Pass? Ricordiamo che in questi giorni Microsoft sta offrendo l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a un euro per trenta giorni, una buona occasione per provare con mano il servizio.