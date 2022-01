Xbox Game Pass: abbonamenti flessibili e più trasparenza sui rinnovi, novità in arrivo

Microsoft ha deciso di rendere più flessibili i suoi abbonamenti legati alla piattaforma Xbox dopo le preoccupazioni sollevate dall'organismo regolatore del Regno Unito. La CMA britannica ha raccolto l'impegno del colosso di Redmond a risolvere la situazione relativa ai rinnovi automatici di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold.

La Competition and Markets Authoriry ha raggiunto l'accordo con Microsoft relativamente ai rinnovi automatici accidentali per gli abbonamenti Xbox Game Pass e Xbox Live Gold: la compagnia verdecrociata ha accettato di offrire rimborsi per gli abbonamenti ricorrenti accidentali di 12 mesi e persino di annullare gli abbonamenti inattivi quando gli utenti, informati sulla procedura di annullamento, continuino a non utilizzare il servizio. Microsoft ha poi deciso di affrontare gli ulteriori rilievi mossi dalla CMA in questo modo:

Microsoft fornirà informazioni in anticipo e con maggiore trasparenza per aiutare i clienti a comprendere le caratteristiche della propria iscrizione a Xbox, chiarendo i termini dell'abbonamento automatico e la relativa procedura di annullamento manuale.

Microsoft contatterà i clienti con contratti ricorrenti di 12 mesi e darà loro la possibilità di terminare il rapporto e di chiedere il rimborso.

Relativamente ai pagamenti inattivi, Microsoft contatterò i clienti informandoli della situazione in essere e ricordando le procedure per la disattivazione. Se il rapporto continuerà ad essere inattivo, la società non accetterà più i pagamenti automatici.

Microsoft fornirà maggiori informazioni sull'aumento dei prezzi con notifiche più chiare e garantirà la possibilità di disattivare l'abbonamento.

La nuova politica sugli abbonamenti sarà introdotta inizialmente nel Regno Unito e verrà poi allargata a livello globale per tutti gli utenti, come confermato da un portavoce di Microsoft alla redazione di The Verge. Intanto sono stati confermati i primi quattro giochi di febbraio per Xbox Game Pass.