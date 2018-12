Xbox Game Pass: abbonamento 12 mesi in offerta a soli 59,99€ da Mediaworld

La nota catena Mediaworld ha lanciato un'offerta davvero imperdibile dedicata ad Xbox Game Pass: per un periodo di tempo limitato è possibile acquistare una sottoscrizione da 12 mesi a soli 59,99 euro!

Si tratta di un taglio piuttosto consistente sul prezzo pieno: normalmente, sul Microsoft Store un abbonamento annuale viene venduto al prezzo di 99,99 euro (quello mensile, ricordiamo, costa invece 9,99 euro). L'offerta risulta attiva sul sito ufficiale di Mediaworld a questo indirizzo.

Xbox Game Pass fornisce l'accesso a un catalogo di oltre 100 titoli per Xbox One e Xbox One X (alcuni dei quali compatibili anche per PC Windows 10), che possono essere scaricati e giocati senza alcuna limitazione finché l'abbonamento è attivo. Tra di essi sono inclusi Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Gears of War 4, Rocket League, Hellblade Senua's Sacrifice, Pro Evolution Soccer 2019, PlayerUnknown's Battlegrounds, Observer e tantissimi altri. Tutte le esclusive di casa Microsoft vengono aggiunte nel catalogo il giorno stesso del lancio: ciò significa che gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocare a Crackdown 3 fin dal day-one, fissato per il 15 febbraio 2019. La lista completa dei titoli inclusi può essere consultata a questo indirizzo.