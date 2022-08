Xbox Game Pass e l'abbonamento per famiglie: al via i test in alcuni paesi

È ormai da tanto che se ne parla e questa sera è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Microsoft: è in arrivo il piano famiglia per gli utenti Xbox Game Pass.

Tale iniziativa, appena annunciata dal colosso di Redmond, coinvolge esclusivamente i benefici che derivano dalla versione più costosa del servizio, ovvero Xbox Game Pass Ultimate. I test sono partiti in Colombia ed in Irlanda, territori nei quali i giocatori che fanno parte del programma Insider possono procedere con l'acquisto del piano chiamato “Xbox Game Pass – Insider Preview” sul Microsoft Store. Questo sistema prevede che solo il 'capofamiglia' faccia parte del programma Insider di Xbox e al momento dell'abbonamento verrà effettuata una conversione nel caso in cui dovesse essere già attivo Xbox Game Pass Ultimate su quell'account: un mese di Ultimate corrisponde a 18 giorni del piano famiglia. Va precisato inoltre che eventuali abbonamenti degli altri tre utenti che condividono il profilo non hanno alcuna influenza sulla durata del piano famiglia.

