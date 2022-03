Xbox Game Pass: l'abbonamento scende di prezzo, ma non in Italia

Mentre annuncia trenta giorni di abbonamento Paramount+ gratis per gli abbonati Xbox Game Pass, che potranno così visionare al Day One la serie TV dedicata ad Halo, il team di Microsoft ha inoltre deciso di modificare il prezzo del servizio in un'appetibile area geografica.

Il Paese coinvolto è nello specifico l'India, dove il prezzo della sottoscrizione si appresta a ridursi di ben il 30%. Una variazione importante, che segna un ulteriore passo nel programma di penetrazione di questo importante mercato da parte di Microsoft. Grazie al taglio di costo, nel Paese asiatico i servizi Xbox Game Pass e PC Game Pass hanno ora un costo mensile equivalente a 4,58 dollari, rispetto ai precedenti 6,54 dollari. Allo stesso modo, l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate costa ora al pubblico indiano l'equivalente di 6,54 dollari, anziché i precedenti 9,17 dollari.



La variazione, come già anticipato, coinvolge esclusivamente il mercato indiano. Non sono invece previste modifiche o cambi di prezzo per quanto riguarda il mercato italiano od europeo. La manovra del colosso di Redmond pare trovare radici in una spiccata volontà di diffusione di Xbox Game Pass entro i confini dell'India. Quest'ultima vanta infatti uno dei mercati videoludici in più rapida crescita a livello mondiale.



In chiusura, ricordiamo che tra i molti nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a marzo 2022, trova spazio anche l'eccezionale Action Adventure di Andrew Shouldice: ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Tunic.