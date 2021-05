Xbox Game Pass: l'abbonamento standard includerà presto Xbox Live Gold?

Microsoft continua ad ampliare costantemente l'offerta di Xbox Game Pass e a rendere il suo servizio di gaming on demand sempre più determinante all'interno della sua strategia all'interno del mercato videoludico. Che la casa di Redmond stia preparando ulteriori sorprese per i suoi fan?

Come fatto notare dal portale XboxEra, per qualche ora la descrizione dell'abbonamento alla versione standard di Xbox Game Pass per console ha incluso tra i suoi bonus anche Xbox Live Gold, servizio con il quale è possibile giocare online su console Xbox e riscattare i giochi che vengono regalati mensilmente agli iscritti. Normalmente, Xbox Live Gold è accessibile o tramite una sottoscrizione al servizio stesso, oppure passando per Xbox Game Pass Ultimate. Che le cose stiano dunque per cambiare?



Difficile dirlo al momento, ma sembra che la descrizione sia da qualche minuto stata cambiata, come segnalato dagli utenti ResetEra. Nella più ottimistica delle ipotesi, potrebbe essersi trattata di un'anticipazione di un cambio di piani da parte di Microsoft, che garantirebbe dunque il Gold a tutti gli iscritti al Game Pass, a prescindere dal tipo di abbonamento scelto. Non è affatto da escludere, però, che si sia trattato di un semplice errore, e che il servizio non subirà alcun cambiamento nel prossimo futuro.

Nell'attesa che Microsoft chiarisca la situazione con un eventuale commento ufficiale, vi ricordiamo che sono stati da poco annunciati i giochi di maggio di Xbox Game Pass, tra cui troviamo Red Dead Online e FIFA 21.