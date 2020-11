Xbox Game Pass: gli abbonati su console possono già pre-scaricare i giochi EA Play

Il 10 novembre non segnerà solamente il lancio di Xbox Series X|S sul mercato, ma anche il debutto di EA Play in Xbox Game Pass.

A partire dalla prossima settimana, EA Play sarà disponibile su console tutti gli utenti di Xbox Game Pass Ultimate come parte dei benefici compresi con l'abbonamento, senza alcun costo aggiuntivo (in Xbox Game Pass per PC arriverà a dicembre). Per chi non lo sapesse, EA Play è un servizio di Electronic Arts che offre una libreria di giochi in continua espansione, uno sconto del 10% sui contenuti digitali EA, e opportunità esclusive, come la possibilità di provare nuove uscite selezionate di Electronic Arts per un massimo di 10 ore senza impegno.

Ebbene, a Microsoft piace fare le cose come si deve, e con una settimana di anticipo ha attivato il pre-scaricamento dei giochi del catalogo di EA Play su Xbox One. A partire da oggi tutti gli abbonati possono avviare il download di giochi come Battlefield 5, A Way Out, Anthem, Need for Speed Heat, Unravel Two e molti altri. I giochi in questione, ovviamente, non potranno essere avviati fino al 10 novembre, giorno in cui EA Play debutterà ufficialmente in Xbox Game Pass.