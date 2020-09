Xbox Game Pass abbraccia xCloud: un video descrive il game streaming di Microsoft

A partire da oggi, 15 settembre, in Italia e in altri Paesi è possibile accedere su sistemi mobile Android al servizio in game streaming di xCloud con l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Per celebrare l'evento, Microsoft ha realizzato un video che riassume le funzionalità della propria piattaforma "su nuvola".

Il filmato promozionale della casa di Redmond fa leva sulla curiosità degli appassionati di videogiochi per offrire loro un'alternativa al gaming portatile tramite l'accesso a oltre 150 titoli in streaming su xCloud.

Nelle intenzioni di Microsoft, il nuovo servizio fruibile con la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate è destinato ad evolversi parallelamente ai propri servizi videoludici e all'ecosistema di console della famiglia Xbox. A testimonianza della centralità di xCloud nella strategia a medio-lungo termine del colosso tecnologico statunitense, troviamo l'indicazione a sorpresa dei titoli fruibili su Android nella lista dei nuovi giochi gratis di settembre su Game Pass, come Destiny 2 Forsaken e Shadowkeep o la nuova versione PC di Halo 3 ODST.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento a firma di Davide Leoni su prezzo giochi e funzioni di xCloud, con tutte le informazioni sui servizi, i titoli accessibili in streaming e le modalità di accesso alla libreria di Xbox Game Pass Ultimate tramite il proprio smartphone e tablet Android.