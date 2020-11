Xbox Game Pass: Absolver e altri giochi in uscita dal catalogo

Dopo il recente ingresso di EA Play in Xbox Game Pass, il catalogo dell'ormai celebre servizio in abbonamento su PC, Xbox One e Xbox Series X|S si appresta a perdere Absolver e diversi altri giochi.

La nuova tornata di titoli che si appresta ad abbandonare l'offerta del Game Pass viene annunciata direttamente da Microsoft con un aggiornamento alle schermate delle applicazioni accessibili su PC, sistemi mobile e console Xbox.

Oltre alla già citata "avventura picchiaduro" Absolver, dal catalogo di Xbox Game Pass usciranno a breve (presumibilmente il 30 novembre) anche l'ambizioso strategico "alla XCOM" Mutant Year Zero, la Definitive Edition di Dead Island, il sandbox cooperativo in pixel art The Escapists 2 e altri titoli. Eccovi allora la lista completa dei giochi destinati a lasciare l'offerta di Xbox Game Pass su PC e console:

Absolver

Demon's Tilt

Faeria

Dead Island Definitive Edition

Wandersong

The Escapists 2

Mutant Year Zero Road to Eden

Sempre dalle pagine delle app ufficiali di Xbox Game Pass, la casa di Redmond invita gli iscritti a prepararsi all'arrivo di Call of the Sea e Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta: i due titoli arriveranno a breve e possono essere già preinstallati sulla propria piattaforma Microsoft d'elezione.