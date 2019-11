Xbox Game Pass: Abzu, Football Manager 2019 e altri 4 giochi saranno presto rimossi

Xbox Game Pass è stato uno dei grandi protagonisti della puntata speciale di Inside Xbox all'X019 FanFest. Microsoft ha annunciato la bellezza di 50 titoli in arrivo nel catalogo: otto di questi, tra cui RAGE 2, sono già disponibili, mentre entro la fine del 2019 toccherà a The Witcher 3: Wild Hunt, Darksiders 3 e Halo: Reach.

L'anno prossimo sarà la volta di tutti i capitoli single player di Final Fantasy dal 7 in poi e della serie Yakuza. Purtroppo, come tutti i servizi in abbonamento, anche Xbox Game Pass di tanto in tanto deve lasciare andar via alcuni titoli.

Dopo The Surge, Tiranny e i giochi già usciti a metà mese, il 30 novembre verranno rimossi altri sei titoli: stiamo parlando, nello specifico, di Abzu (PC e Xbox One), Below (Xbox One), Grid 2 (Xbox One), Kingdom: Two Crowns (Xbox One), Strange Brigade (Xbox One) e Football Manager 2019 (PC). Dopo la data indicata, dovrete necessariamente possedere una copia (che potete acquistare a prezzo scontato in qualità di abbonati Xbox Game Pass) per poter continuare a giocare.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in occasione dell'X019 FanFest Microsoft ha lanciato una nuova promozione che consente di acquistare 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro. Per chi non lo sapesse, questo servizio offre in un colpo solo tutti i benefici di Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold.