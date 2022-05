Xbox Game Pass: AC Origins, Ninja Gaiden e Chorus tra i giochi gratis di giugno

Mentre cresce l'attesa della community verdecrociata per l'Xbox & Bethesda Showcase, Microsoft si premura di annunciare tutti i videogiochi destinati ad approdare nel catalogo di Xbox Game Pass nel corso della prima metà di giugno 2022.

Come suggerito di recente da Ubisoft, gli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft potranno presto scaricare e fruire "gratuitamente" su PC e console Xbox la Marching Fire Edition di For Honor e, soprattutto, il kolossal open world Assassin's Creed Origins su Game Pass.

Come sempre, la lista dei prossimi arrivi su Game Pass riserva sorprese come quelle rappresentate, ad esempio, dall'imminente ingresso nel catalogo del servizio della Master Collection di Ninja Gaiden e dell'avventura sci-fi Chorus. Ma andiamo con ordine e scorriamo l'elenco completo dei videogiochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di giugno:

1 giugno

For Honor: Marching Fire Edition (PC, Xbox e xCloud)

2 giugno

Ninja Gaiden: Master Collection (PC e Xbox)

7 giugno

Assassin's Creed Origins (PC, Xbox e xCloud)

Chorus (PC, Xbox e xCloud)

Disc Room (PC, Xbox e xCloud)

Spacelines from the Far Out (PC e Xbox)

Come possiamo notare, tutti i videogiochi elencati approderanno nel catalogo di Xbox e PC Game Pass prima dell'Xbox & Bethesda Showcase. È perciò probabile che nella cornice dell'evento mediatico organizzato da Microsoft per il 12 giugno assisteremo all'annuncio a sorpresa di uno o più titoli (sia kolossal tripla A che opere indie) in arrivo su Game Pass.