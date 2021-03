Xbox Game Pass accoglie oltre 20 giochi indie al day one, tra cui STALKER 2 e The Ascent

Durante questo pomeriggio, Microsoft ha dedicato tutta la sua attenzione ai giochi indie con la nuova edizione dell'ID@Xbox Showcase. Il colosso di Redmond ha ora precisato che oltre 20 dei titoli mostrati arriveranno al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sembra proprio che il Game Pass sarà un ottimo posto per godersi gli indie in questo 2021. Tra i titoli che arriveranno sin dal lancio nel catalogo del servizio di gaming on demand, abbiamo STALKER 2, The Ascent, Hello Neihghbor 2, Astria Ascending, Omno, e molti altri ancora. Di seguito, vi riportiamo la lista integrale, con affianco ai nomi le piattaforme sulle quelli i giochi saranno fruibili tramite Xbox Game Pass:

Art of the Rally (Cloud e Console - 2021)

Astria Ascending (Cloud e Console - 2021)

Backbone (Cloud e Console)

Boyfriend Dungeon (Console e PC)

Craftopia (Console e PC)

Dead Static Drive (Console e PC)

Edge of Eternity (Cloud e Console - 2021)

Hello Neighbor 2 (Cloud e Console)

Library of Ruina (Cloud e Console)

Little Witch in the Woods (Cloud e Console)

Moonglow Bay (Cloud e Console)

Narita Boy (Cloud e Console)

Nobody Saves the World (Cloud e Console)

Omno (Cloud e Console - Estate 2021)

Recompile (Cloud, Console, e PC - 2021)

Sable (Console e PC)

She Dreams Elsewhere (Console e PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Cloud e Console)

The Ascent (Cloud, Console, e PC)

Undungeon (Cloud, Console, e PC)

Way to the Woods (Cloud e Console)

The Wild at Heart (Console)

ID@Xbox è ormai una realtà concreta a cui affidarsi per gli sviluppatori di giochi indie: il programma inaugarato da Microsoft nel 2013 ha generato ad oggi un totale di 2 miliardi dollari in royalties versati in favore delle software house indipendenti. Numeri importanti che molto probabilmente continueranno a crescere nel corso dei prossimi anni. Cogliamo infine l'occasione per segnalarvi che dalla giornata di ieri è disponibile una nuova lista di giochi su Xbox Games Pass tra cui Octopath Traveler, Yakuza 6: The Song of Life, Pillars of Eternity 2: Deadfire ed altri ancora.