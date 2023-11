Xbox Game Pass accoglie una grande avventura: un gioco gratis di novembre è disponibile

Gli abbonati al servizio di gaming on demand della casa di Redmond continuano a ricevere grandi sorprese: novembre è un gran bel mese per Xbox Game Pass, con l'arrivo di grandi giochi come Wild Hearts e Like a Dragon Gaiden. Tuttavia, è disponibile da oggi per tutti gli iscritti al programma Game Pass un'altra avventura da non lasciarsi sfuggire.

Xbox Game Pass si prepara ad accogliere i giochi che usciranno nel 2024 ma, nel frattempo, una parte dell'attenzione per la line-up futura è rivolta per le IP della prima metà del mese in corso. A partire dalla giornata di oggi 13 novembre, i giocatori avranno modo di scoprire Spirittea, ideato dai ragazzi di Cheesemaster Games e pubblicato da No More Robots. Si tratta di un titolo che, richiamando grandi classici del genere, punta sulla realizzazione di un'esperienza simulativa dalle tinte ruolistiche.

"Un attimo! E tu chi diamine sei?! Riesci a vedermi? Certo che mi vedi! Ascolta, abbiamo dei problemi! Questo paese è infestato di spiriti molesti. Si sentono perduti perché gli umani hanno cessato di adorarli". Il compito di ogni giocatore sarà quindi quello di risolvere i problemi degli spiriti, facendo amicizia con tutti gli abitanti del paese. Spirittea è disponibile da oggi su Game Pass, PC e xCloud. Pronti a cimentarvi in questa nuova avventura?