Xbox Game Pass accoglie Bethesda: 5 giochi che non potete lasciarvi sfuggire

Gli effetti più importanti di una delle manovre di mercato più incredibili degli ultimi anni li vedremo tra un bel po' di tempo, ma nel frattempo gli abbonati a Xbox Game Pass possono già gioire: subito dopo l'l'acquisizione di ZeniMax per 7,5 miliardi di dollari, Microsoft ha arricchito il catalogo con tanti nuovi giochi di Bethesda.

Sono ben venti i giochi di Bethesda in Xbox Game Pass, una nutrita schiera in grado di offrire il meglio del meglio nell'ambito degli sparatutto, degli RPG, degli immersive sim e non solo. Per celebrare questo grande evento, abbiamo deciso di selezione cinque titoli incredibilmente meritevoli che rischiano di finire in secondo piano in una selezione così vasta, che include anche campioni d'incasso come DOOM Eternal e Skyrim.

Per prima cosa, vi consigliamo di scaricare e giocare immediatamente Dishonored 2, un gioiello firmato dalla divisione francese di Arkane Studios. Pochi giochi possono vantare il brillante level design, l'affascinante world building e la libertà di approccio dell'opera firmata da Harvey Smith, che appaga gli occhi, i polpastrelli e il cuore. Il nuovo aggiornamento di Xbox Game Pass fa la felicità anche dei più nostalgici, che possono tornare indietro nel tempo con Fallout New Vegas, The Elder Scrolls 3: Morrowind e The Elder Scrolls 4: Oblivion.

C'è tanto da dire e i nostri consigli non si esauriscono qui, pertanto vi invitiamo a guardare il Video Speciale in apertura di notizia e a leggere i nostri consigli sui giochi Bethesda da recuperare in Xbox Game PAss.