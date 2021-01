Xbox Game Pass accoglie Control anche su PC: confermata la data di arrivo

Continua ad ampliarsi l'elenco dei titoli inclusi nell'apprezzato servizio di abbonamento di Microsoft, con nuovi giochi in arrivo a gennaio su Xbox Game Pass.

Ma le novità non coinvolgono esclusivamente l'utenza console, ma anche il pubblico attivo su PC Windows. Anche nella sua seconda declinazione, infatti, il catalogo Xbox Game Pass è pronto ad accogliere importanti novità. A confermarlo, senza troppi giri di parole, è l'account Twitter ufficiale del servizio. Tramite il cinguettio che trovate disponibile direttamente in calce a questa news, infatti, Microsoft annuncia il prossimo debutto di Control su Xbox Game Pass per PC.

La produzione videoludica a firma Remedy Entertainment raggiungerà peraltro l'utenza molto presto. La data di esordio del gioco del servizio è infatti fissata per giovedì 21 gennaio 2021. Ad accompagnare l'annuncio, il breve teaser che potete visionare direttamente in calce a questa news. La community guadagna così un'ulteriore occasione per recuperare l'avventura firmata dalla software house finlandese, attualmente impegnato su molteplici fronti. Pur non avendo ufficializzato i titoli dei suoi prossimi progetti, Remedy ha già confermato di avere più giochi in sviluppo.



In chiusura, ricordiamo che ulteriori novità sono in arrivo sul servizio Microsoft. Di recente, ad esempio, Phil Spencer ha ribadito il prossimo arrivo di altri capitoli di Final Fantasy su Xbox Game Pass.