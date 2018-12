Xbox Game Pass accoglie Life is Strange, Ori e Shadow Warrior 2

Come preannunciato dai curatori dei canali social di Microsoft, da oggi il catalogo digitale del Game Pass di Xbox One e Xbox One X si arricchisce di due importanti videogiochi più un terzo "misterioso": di quali titoli si tratta?

Ad aprire le danze ci pensa lo splendido platform-adventure bidimensionale Ori and the Blind Forest, il primo atto della nuova proprietà intellettuale di Moon Studios che narra la storia di uno spirito bianco della foresta delle Rovine di Forlons chiamato a compiere un lungo viaggio per ricongiugersi la sua amata madre.

Non meno importante è poi il secondo gioco a entrare quest'oggi nella ludoteca digitale del Game Pass, ossia il frenetico sparatutto cooperativo Shadow Warrior 2, il nuovo capitolo dell'epopea splatter di Lo Wang e degli studi Flying Wild Hog che pone l'accento sulla collaborazione tra i membri della squadra e sulla personalizzazione delle armi e delle abilità del proprio alter-ego.

La vera sorpresa del terzetto di titoli entrato di fresco nel catalogo del Game Pass di Xbox One è però rappresentata da Life is Strange: gli abbonati al servizio possono fruire "gratuitamente" della prima serie di episodi dell'avventura grafica di Dontnod Entertainment e ripercorrere i bizzarri eventi che coinvolgono Max Caulfield e Chloe sullo sfondo della fittizia cittadina del Midwest americano di Arcadia Bay.

Cosa ne pensate dei nuovi videogiochi entrati a far parte dell'offerta riservata agli utenti Xbox One abbonati al Game Pass?