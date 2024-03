Xbox Game Pass accoglie NBA 2K24: il simulatore di basket è 'gratis' da oggi

Dopo essere andato a canestro con l'annuncio di NBA 2K24 in arrivo su Xbox Game Pass, il team social di Microsoft confeziona una simpatica clip per celebrare l'avvenuto ingresso del simulatore di basket targato Visual Concepts e 2K Games nel catalogo del servizio in abbonamento a tinte verdecrociate.

Entrato a far parte della ludoteca del Game Pass da oggi lunedì 11 marzo sia su Xbox One che in versione ottimizzata su Xbox Series X|S (come pure su Xbox Cloud Gaming, ma non su PC), NBA 2K24 evolve ogni aspetto dell'esperienza ludica e contenutistica del capitolo precedente della serie sportiva di 2K Games per portare in dote tante innovazioni nel sistema di gameplay, nelle modalità accessibili e nelle opzioni di personalizzazione e accessibilità.

Pad alla mano, i fan vecchi e nuovi di NBA 2K possono sperimentare su Xbox Series X|S delle animazioni realistiche ricostruite tramite la tecnologia ProPLAY, con atleti in grado di eseguire mosse ancora più fluide tra schiacciate, sottomano, movimenti in palleggio, tiri in sospensione e mosse personali sia offensive che difensive. Spazio anche a delle migliorie estese per tiri, motion capture, movimenti senza palla, dribbling, passaggi, tiri liberi, blocchi e rimbalzi, in funzione degli interventi compiuti da Visual Concepts per rendere più immersivi aspetti come il tempismo di tiro, l'attacco intuitivo e le giocate da eseguire nell'area piccola.

Per un ulteriore approfondimento, oltre alla clip del team social di Xbox Game Pass che vi lasciamo in calce alla notizia potete leggere su queste pagine la nostra recensione di NBA 2K24.